08:03

È positivo Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, nelle sue previsioni per il 2024. L’unica ombra scura sul volto gli compare quando si parla del nuovo conflitto che è scoppiato in Israele.

“Il problema è quello della sicurezza, un tema che mette a rischio proprio quei flussi internazionali che, in questo momento, ci fanno dire che l’anno prossimo sarà un anno buono” dice. Nei primi segnali sul 2024, infatti, sono i mercati internazionali a tirare, soprattutto quelli d’Oltreoceano, che sono però i più sensibili al tema sicurezza.



“Gli Stati Uniti, ad esempio, – dice Bocca – non hanno problemi di crisi economica, ma se per disgrazia il conflitto dovesse trasformarsi in un periodo di attentati anche in Europa, saranno i primi a fermarsi”.



Diversa, invece, la situazione sul mercato italiano. “Gli italiani prenotano sempre più avanti – conclude il presidente – e poi si vedrà quale sarà la situazione economica. Se si dovesse andare verso un periodo di recessione, come si teme, il turismo sarà sicuramente impattato e non poco”. C. P.