Halloween a Leolandia: intrattenimento tra draghi e spettacoli a tema

16:16

Dodici ore di divertimento, giochi, spettacoli e attrazioni. Emergono i primi dettagli sulla notte di Halloween a Leolandia. Il parco – che fino al 5 novembre andrà avanti con i festeggiamenti di HalLEOween – ha in serbo un ricco programma di intrattenimento per la notte del 31 ottobre. “Halloween si conferma uno dei momenti centrali della stagione di Leolandia - commenta Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. La sua importanza è cresciuta negli anni e per questa ragione abbiamo deciso di investire sempre di più con spettacoli, costumi e scenografie di grande impatto. Puntiamo a costruire soluzioni e momenti di intrattenimento coinvolgenti che colpiscano l’attenzione senza spaventare i più piccoli, lasciando solo ricordi piacevoli. Siamo gli unici che offrono un intero parco vestito per Halloween progettato esclusivamente per le famiglie ed i loro bambini”.

Per l’occasione, Leolandia sarà aperto ai visitatori dalle 10 alle 21.30.



Le novità

Novità della giornata sarà un nuovo drago di 18 metri che si staglierà sul parco dall’alto della Torre Mediterranea per proteggere i piccoli ospiti di Leolandia tra nuvole di fumo e inquietanti ruggiti. Visibile da ogni angolo del parco sarà il secondo protagonista della saga dei draghi, dopo Drago Marino, inaugurato la scorsa estate.



Accanto a loro, vi saranno altri draghetti nella zona delle Rapide di Leonardo e alcune uova che devono ancora schiudersi.



Sempre i draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età.



Gli eventi

Ricco il palinsesto speciale di spettacoli: si partirà con il welcome show ‘Benvenuti a HalLEOween!’ insieme a tutti protagonisti del parco, per poi proseguire con la babydance ‘Leo e la Bambola Stregata’, lo show in Arena ‘Le Streghe della Luna’ e il musical ‘I Fiori della Magia’. Al calar del sole, spazio alla parata stregata con costumi e coreografie a tema Halloween che animeranno le vie del parco.



Non mancheranno il truccabimbi e menù a tema.