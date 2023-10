Destination Italia, via libera dei soci ad aumento di capitale e Poc

12:00

Via libera dei soci di Destination Italia a nuovo piano di stock option, aumento di capitale e Poc. Lo riferisce una nota diramata dalla società nelle scorse ore.

Pubblicità

L’assemblea ordinaria ha approvato un piano di stock option denominato ‘Long Term Incentive Plan Destination Italia’ concernente l’attribuzione, a beneficio di amministratori, manager, dipendenti, collaboratori e consulenti, di opzioni che, una volta maturate, consentono di sottoscrivere, nel rapporto di una azione ogni opzione esercitata, azioni ordinarie della società a un prezzo pari a 0,95 euro per azione.



In sede straordinaria, i soci hanno approvato l’aumento di capitale sociale in opzione per complessivi massimi di 3 milioni di euro.



Il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale opzione è fissato al 30 giugno 2024.



L'assemblea straordinaria ha approvato inoltre l’emissione del prestito obbligazionario convertibile ‘Destination Italia POC 2023-2028’, per un importo complessivo massimo di 3 milioni di euro, costituito da un massimo di 1.000 obbligazioni al portatore del valore nominale 3mila euro ciascuna.