Visit Piemonte, intesa con Visa per strategie mirate per il turismo

13:27

Visit Piemonte e Visa hanno stipulato un accordo di partnership, a supporto della crescita turistica sostenibile. Grazie a questa nuova collaborazione, la società in house della Regione, che si occupa di promozione turistica, agroalimentare e sportiva, disporrà degli insight avanzati su dati anonimi e aggregati di spesa, analisi dettagliate per aree territoriali e modelli comportamentali di spesa per bacini turistici, al fine di indirizzare le strategie di sviluppo e pianificare azioni di promozione mirate sui mercati esteri.

“La soluzione fornirà dati relativi all’utilizzo delle carte straniere in tutto il Piemonte – ha sottolineato l’assessore regionale a Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio -. Si potranno individuare corridoi strategici, permettendo anche di valutare il ritorno economico del turismo internazionale in occasione di eventi importanti, come la Fiera Internazionale del Tartufo di Alba o le Nitto Atp Finals di Torino... (continua a leggere su HotelMag)