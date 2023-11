Cinecittà World fino al 7 gennaio va in scena la magia del Natale

19:30

Cinecittà World si trasforma fino al 7 gennaio in un grande villaggio di Natale con percorsi di luminarie, mercatini, spettacoli e 12 attrazioni a tema.

Con le proiezioni di Gocce di Cinema è ad esempio possibile rivivere i classici di Natale più belli di sempre, mentre per chi vuole partire per un viaggio magico c’è I-Fly La Montagna Russa di Babbo Natale. Nei weekend del 2-3 e 8-9-10 dicembre il Natale si arricchisce ulteriormente con il Digital Circus in Wonderland, un’esperienza immersiva fatta di luci, colori e proiezioni in grado di lasciare a bocca aperta grandi e piccini.



Il 25 dicembre debutta il grande show Christmas On Ice, storico spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio con oltre 50 artisti e performer. Il culmine dei festeggiamenti sarà però il 31 dicembre, con il Capodanno a tema più grande d’Italia: 40 attrazioni, 8 cene e cenoni, 9 stage musicali e i live di Achille Lauro, Guè Pequeno, Corona e Pago. A. D. A.