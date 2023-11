Break d'autunno: l'outdoor si riconferma fra le ripologie di vacanza preferite

09:10

Nove italiani su 10 stanno programmando una vacanza per il 2024 e molti sceglieranno l’en plein air. Lo studio realizzato da Enit in collaborazione con Human Company e Istituto Piepoli mette in luce un trend che nel post pandemia ha assuunto proporzioni sempre più importanti: i viaggi legati all’outdoor diventano sempre più attraenti per le fasce dai 35 ai 54 anni e la spesa cresce anche rispetto a chi alloggia in hotel.

Il trend positivo continuerà: quattro italiani su dieci programmano un periodo di vacanza in autunno o durante il prossimo inverno; di questi il 28% si concentrerà nel periodo di Natale e il 21% in quello di Capodanno. La maggioranza resterà in Italia (65%) mentre gli altri opteranno per l’estero (20%) o per una combinazione di entrambi (12%). L’interesse ai viaggi autunnali e invernali è ancora più marcato se ci si concentra sulla vacanza outdoor: in questo caso, infatti, sono quasi 6 su 10 gli italiani pronti a vivere un break. Il periodo preferito rimane il Natale (34%) seguito dal periodo di Ognissanti/Giorno dei Morti e dal Capodanno, entrambi scelti dal 28% del campione.

Anche per questa occasione a predominare sarà l’Italia (65%) mentre appaiono meno distanziate le opzioni estero (18%) e Italia ed estero (17%).



Le previsioni seguono a dati estivi positivi, con oltre 34 milioni di italiani che si sono concessi una vacanza, dato in aumento del 10% rispetto al 2022. Il soggiorno medio, in particolare, è stato di 8 giorni.

A livello di spesa, la tendenza è stata quella di un maggior investimento per l’outdoor: se la spesa media dei vacanzieri è stata di 1.575 euro, per la vacanza all’aria aperta si è speso il 22% in più arrivando a 1.918 euro.

La ricerca ha incoronato luglio e agosto come i mesi principali delle vacanze italiane. Tra chi ha scelto una vacanza outdoor, tuttavia, si è assistito ad un interessante sorpasso del mese di luglio che - in controtendenza con quanto registrato lo scorso anno - emerge come preferito, scelto dal 45% dei vacanzieri rispetto al 42% che ha optato per agosto.



Tra le mete scelte dagli italiani per le proprie vacanze la preferita si conferma il mare, sia complessivamente (63%) che per i viaggi outdoor (60%). A contendersi il secondo posto ci sono poi le vacanze culturali, scelte dal 19% del campione, e la montagna, a breve distanza con un 17%. Chi ha vissuto l’outdoor, invece, oltre al mare si è concentrato di più sulle località montane (15%) e sulla vacanza rurale (15%).



Per quanto riguarda i vacanzieri outdoor in Italia (75%) prediligono la Toscana, scelta dal 17% dei rispondenti, e a cui seguono la Sicilia (16%) e la Puglia (13%).



“Un monitoraggio annuale del settore turistico e in particolare dell’outdoor fornisce un quadro dettagliato delle tendenze emergenti, consentendo agli operatori del settore di adattarsi in modo proattivo alle mutevoli esigenze dei viaggiatori. In Italia, dove la diversità paesaggistica offre opportunità uniche, monitorare la crescita di differenti tipologie di vacanza è essenziale per ottimizzare le risorse e sviluppare strategie di promozione mirate. La promozione di esperienze outdoor non solo arricchisce l'offerta turistica, ma contribuisce anche al progresso sostenibile del settore, incentivando la conservazione ambientale e la partecipazione attiva delle comunità locali” commenta Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit.



Domenico Montano, direttore generale di Human Company, ha aggiunto: “Come emerge dai dati della ricerca e dagli importanti risultati registrati quest’anno dal nostro Gruppo in termini sia di ricavi sia di presenze, il turismo italiano ha vissuto quest’anno una grande ripresa e ha visto aumentare anche il numero di persone che scelgono una vacanza open air, a testimonianza del fatto che questa tipologia di turismo è diventata una scelta forte e consapevole da parte degli italiani, non più dettata da esigenze contingenti. Inoltre, il fatto che la spesa per questo tipo di vacanza sia maggiore di quasi il 22% rispetto ad altre forme di ricettività, attesta l’outdoor come 'nuovo lusso' sempre più apprezzato anche nel nostro Paese”.