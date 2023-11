di Alessia Noto

14:03

“Snocciolerò tutti i dati del settore”. Così il ministro Daniela Santanchè nel rapido punto stampa che fa da preludio all’opening del Forum Internazionale del Turismo di Baveno ha anticipato quello che sarà il suo intervento iniziale.

Pubblicità

“Stiamo andando incontro a quello che io auspico dall’inizio del mio mandato, ovvero la destagionalizzazione” ha dichiarato la titolare del Mitur ai giornalisti presenti, precisando però che è arrivato il momento di andare a fondo sui dati del comparto. “Oggi dobbiamo cominciare a contare quanti soldi spendono i turisti, quanti soldi lasciano alle nostre attività sui nostri territori. Comunque – ha aggiunto - è stato un anno buono, un anno che per gli operatori è stato eccezionale”.



Sulle risorse riservate al comparto dalla Manovra, il ministro ha riferito: “Essere in una squadra vuol dire capire quali sono le priorità e le precedenze. E noi abbiamo deciso di mettere una somma importante per aiutare i lavoratori meno abbienti”.