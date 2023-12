Ponte dell’Immacolata più caro del 2022: ecco quanto spenderanno gli italiani

09:47

Sono circa 8,52 milioni gli italiani che hanno deciso di partire per il ponte dell’8 dicembre. Una breve vacanza all’insegna dell’Italia, dal momento che oltre il 94% dei nostri connazionali resterà entro i confini del Paese e oltre il 39% approfitterà di tale occasione per far visita ad amici o parenti.

È quanto emerge dall'indagine condotta dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo il quale le mete preferite si confermano le città d’arte, seguite dalle località montane. Per quanto riguarda i costi, come riporta La Stampa per una vacanza in montagna le spese da sostenere ammontano in media a 1.264,64 euro a persona (+12% rispetto al 2022) e comprendono il noleggio dell’attrezzatura da sci, l’alloggio, gli skipass e i pasti al ristorante. Chi, invece, visiterà una città d’arte spenderà mediamente 662,88 euro a persona (+5%) considerando ristoranti, alloggio, mezzi di trasporto e visite a musei, monumenti e mostre. In media le spese che gli italiani dovranno sostenere per questo weekend sono aumentate di oltre l’8,5% rispetto al 2022.