09:24

Sedici milioni di presenze turistiche. È questo il traguardo record con cui la Liguria si accinge a chiudere il 2023. Un risultato che Giovanni Toti, presidente della regione, non esita a definire 'straordinario' in quanto era da oltre 20 anni che non si raggiungevano numeri simili.

"A oggi siamo a oltre 15,7 milioni di presenze senza i dati definitivi di novembre e dicembre, comprese le festività", commenta Toti ad ansa.it. Le cifre relative ai primi dieci mesi dell'anno mostrano una crescita del 3,53% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento del 9,71% degli stranieri. Tra gennaio e ottobre aumentano anche gli arrivi con un +6,01%. "Va ricordato", conclude l'assessore al turismo Augusto Sartori, "che questi dati non considerano i turisti che soggiornano negli appartamenti in affitto". G. G.