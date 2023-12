Piemonte, rinnovato per il 2024 il voucher vacanza

14:09

Confermato anche per il 2024 il ‘Voucher vacanza Piemonte’, lo strumento varato la prima volta dalla Regione per far fronte alla crisi pandemica.

L’iniziativa prevede la prenotazione di un soggiorno di minimo quattro notti - di cui due pagate dal turista e due a carico della Regione e della struttura ricettiva prescelta – per un viaggio da effettuare entro il prossimo giugno.



Con il voucher, riporta lastampa.it, è possibile inoltre usufruire di uno sconto del 50% sul diversi servizi, quali pacchetti wellness o ccompagnatori per cicloturisti.