Milano, mezzi pubblici fermi il 24 gennaio

21:00

Milano comincia il 2024 con il primo sciopero dei mezzi pubblici che coinvolgerà metro, bus e tram. La data fissata è il 24 gennaio, come si legge sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A fermarsi e scioperare saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale rappresentati da Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Autobus, metro e tram saranno a rischio dunque per 24 ore a Milano, dove potrebbero fermarsi i mezzi di Atm. Gli orari non sono stati ancora comunicati, ma è verosimile che saranno previste delle fasce di garanzia.



Come riporta Milano Today, per quanto riguarda, invece, i treni, ci sarà una seconda agitazione il 25 gennaio che riguarderà il personale degli appalti ferroviari, con rischi quindi per il trasporto ferroviario. Per 24 ore incroceranno le braccia i dipendenti del gruppo Fsi per uno sciopero programmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Orsa trasporti.