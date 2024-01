Turismo senior, dal Governo 5 milioni di euro per gli over 65

16:55

Cinque milioni di euro. Questa la somma varata dal Governo per l’attuazione di misure volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento per gli over 65. Lo stanziamento rientra nell’ambito dello schema di decreto legislativo 'Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane', approvato oggi in Consiglio dei Ministri e con una con una dotazione iniziale di oltre un miliardo di euro.

La norma - precisa il Ministero del Turismo in una nota - è orientata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e la salute psicofisica e a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile per le persone anziane.



“Il governo Meloni conferma la sua attenzione per gli anziani - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. L’Esecutivo vuole garantire tutti gli strumenti e i mezzi necessari per assicurare loro una vita dignitosa e attiva. Non posso che esprimere, quindi, la mia piena soddisfazione per le risorse liberate e per l’impegno del Ministero in relazione non soltanto a un importante segmento della nostra offerta turistica, ma anche per sostenere un mercato, quello dei turisti over 65, che in Italia nel 2022 ha prodotto 7,8 milioni di viaggi su un totale di 55 milioni e che rappresenta una leva strategica per l’ecosistema turistico, pure in ottica di destagionalizzazione, considerando che i flussi si concentrano per quasi la metà in primavera”.