di Amina D'Addario

08:58

Poter regolamentare a livello comunale il settore degli affitti brevi. Questa la richiesta ribadita ieri dall’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, mentre sullo stesso tema si accendeva il botta e risposta tra il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il ministro del Turismo, Daniela Santanché.

“Perché Roma e tutte le città italiane non possono decidere dove far aprire e non far aprire le strutture extralberghiere? Oggi in centro - ha evidenziato l’assessore intervenendo all’Albergatore Day - non c’è più una vendita di immobile per uso residenziale o ufficio, di questo passo tra un anno non avremo più un residente all'interno del sito Unesco”.



Ma la crociata di Onorato tocca anche il tema della tassa di soggiorno, che dovrebbe diminuire via via che ci si allontana dal centro ed essere calcolata sulla base della tariffa della camera: “Dovrebbe avere una gradualità, non è giusto che l’importo degli alberghi di Ostia o al confine con Fiumicino sia lo stesso di chi sta a piazza Venezia o in via Veneto”.



Amina D'Addario