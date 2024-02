Leolandia, oltre 8mila ingressi per l’anteprima del Carnevale

13:27

Parte bene la nuova stagione di Leolandia. Complice il meteo favorevole, lo scorso weekend il parco ha registrato oltre 8.000 ingressi.

Particolarmente apprezzati il ricco palinsesto di eventi che ha fatto da preludio ai festeggiamenti del Carnevale e la nuova guest star del parco, Hello Kitty, che quest’anno festeggia in esclusiva a Leolandia fino al 30 aprile il suo 50esimo anniversario, con il nuovo spettacolo 'Hello Kitty Super Style!'.



"Siamo estremamente soddisfatti del successo ottenuto: l'inclusione di Hello Kitty ha superato le aspettative, aggiungendo un tocco magico al nostro parco già amato dai bambini - commenta Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. Non vediamo l'ora di continuare a sorprendere e deliziare i nostri visitatori con nuove iniziative entusiasmanti. Leolandia si impegna costantemente a fornire un intrattenimento di alta qualità, promettendo a tutti coloro che varcano le sue porte un'esperienza unica e indimenticabile".