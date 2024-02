Mercato britannico, aumentano i viaggi ma il valore pratica scende

19:30

Le prenotazioni dei turisti britannici per Natale e Capodanno sono aumentate, ma si è ridotto il valore delle pratiche. Secondo un nuovo sondaggio sulla spesa dei consumatori nel Regno Unito, per le quattro settimane che hanno chiuso il 2023 e hanno aperto il 2024 (fino al 10 gennaio) Tui, Virgin Holidays e Jet2holidays segnalano un aumento medio di 7 punti percentuali nei volumi delle transazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Compagnie aeree come British Airways e Virgin Atlantic hanno riportato un aumento della spesa del 13% e un incremento del 15% dei volumi delle transazioni, mentre le low cost hanno registrato una crescita della spesa del 3% e del 2% nei volumi delle transazioni.



Dati che sono in linea con i risultati di una recente ricerca commissionata da eDreams Odigeo, che ha mostrato che la stragrande maggioranza dei consumatori del Regno Unito continui a dare priorità alle spese di viaggio rispetto a tutto il resto.



Le cifre, basate sull’analisi di Cardlytics di oltre 20 milioni di conti bancari nel Regno Unito, hanno tuttavia rivelato una riduzione del 5% su base annua del valore medio delle transazioni. Secondo un altro recente sondaggio riportato da TTG Media tre quarti degli intervistati che pianificano un viaggio quest'anno (76%) hanno affermato di ritenere che i costi siano aumentati. Per contrastare questo problema, quasi due su cinque (39%) hanno detto che probabilmente utilizzeranno siti di comparazione per trovare le migliori offerte.