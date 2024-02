Gardaland conferma anche per il ’24 il pacchetto “Vip Experience”

10:20

Una “Vip Experience” a Gardaland a partire da 2.700 euro. Il parco divertimenti del lago di Garda vuole offrire sempre più servizi su misura per una clientela di fascia alta e, per questo, annuncia che anche nel ’24 punterà su questo pacchetto.

Guida a disposizione tutto il giorno, accesso preferenziale alle attività, soft drink e posti riservati ai vari ristoranti, il tutto per gruppi da 2 a 10 persone. Il direttore commerciale di Gardaland Dario Bagnoli, commentando sul Corriere la notizia, ha detto che arrivano richieste da parte di ospiti desiderosi di vivere esperienze su misura. “Questo tipo di esperienze sono ideali per occasioni speciali da trascorrere in gruppo” ha sottolineato Bagnoli.

Prende quindi sempre più corpo l’idea di Gardaland di alzare il profilo luxury per allinearsi alla tendenza dei parchi internazionali.