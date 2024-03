Cicloturismo: sulle orme delle tappe italiane del Tour del France

13:00

Cicloturismo in primo piano anche nel 2024. Quest’anno l’Italia si prepara poi ad accogliere grandi eventi e iniziative dedicate al ciclismo, tra cui, per la prima volta in assoluto, la partenza del Tour de France.

Il Tour de France toccherà tre regioni italiane: partirà dalla Toscana, attraverserà l’Emilia Romagna e si sposterà in Piemonte, regioni che negli ultimi anni si stanno distinguendo per la promozione della bicicletta e del cicloturismo.

Alla fiera del Cicloturismo di Bologna, dal 5 al 7 aprile, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte saranno presenti per proporre le proprie proposte di itinerari in bicicletta, da quelli per i più sportivi in cerca dei grandi colli della storia dello sport, a percorsi adatti a chi è invece in cerca di natura e cultura a passo lento e assaporando l’offerta enogastronomica.



Il Tour de France sarà il riflettore che valorizzerà su un palcoscenico internazionale le bellezze di territori da scoprire in bicicletta.

Il 29 giugno, partirà da Firenze, con una tappa di 205 km che si conclude a Rimini, percorrendo le panoramiche strade dell’Appennino tosco-emiliano, fino ad arrivare sulle spiagge dell’Adriatico. La Grand Départ del Tour a Firenze è un'opportunità per scoprire e pedalare da Firenze a Siena, il Grand Tour del Chianti, la Ciclovia Puccini, il Terre di Pisa Bike Trail o Le Vie di Dante in Mugello.



La seconda tappa, il 30 giugno, parte da Cesenatico e si conclude a Bologna: dalla località balneare dove ha vissuto e riposa Marco Pantani, il Tour percorre tratti pianeggianti prima di affrontare alcune delle salite più iconiche della regione.

Con quasi 9.000 km tra percorsi in bicicletta, alcuni di questi permanenti, ciclovie, ma anche piste ciclabili e tracciati sterrati gravel, l’Emilia Romagna offre proposte per tutti i gusti: la ciclovia del Sole tra Mirandola e Bologna, la Food Valley Bike tra Parma e Busseto; le ciclovie dei Parchi all’interno dei parchi e delle riserve naturali dell’Emilia Romagna; la Via Romagna attraverso città d’arte, borghi storici e bellezze naturali della Romagna.



Dall’Emilia Romagna al Piemonte, da Piacenza a Torino: il 1 luglio, la terza tappa del Tour percorre i colli tortonesi, attraversa le Langhe, patria dell’enogastronomia del vino e del tartufo, e, infine, alcune delle strade già percorse dalla Milano-Sanremo. Il giorno successivo, il 2 luglio, sarà ancora il Piemonte scenario del Tour de France, con la partenza della quarta tappa da Pinerolo: i campioni partiranno alla volta della Francia con una tappa alpina, attraverso i Colli del Sestriere, Monginevro, Galibier sino al traguardo di Valloire.



Il Piemonte è una delle regioni con alcune delle salite più belle del Paese che hanno fatto la storia del ciclismo, come colli delle Terre del Monviso, che uniscono Italia e Francia, ma non è solo sport. Grazie al progetto Upslowtour dell’Unione Montana del Pinerolese ad esempio, sono stati tracciati 15 anelli, diversi per caratteristiche tecniche, da percorrere in mtb o in e-bike.



“La Fiera del Cicloturismo nasce con l’obiettivo di rispondere alle domande dei più o meno esperti rispetto al viaggio in bicicletta: dalla scelta della bicicletta, ai materiali da portare, l’alimentazione e l’allenamento. Per questo stiamo attrezzando due palchi: uno dedicato ai workshop che sapranno offrire risposta alle domande del pubblico, e l’altro per ispirare le persone a scegliere la prossima destinazione per il prossimo viaggio”, spiega la direttrice Pinar Pinzuti.