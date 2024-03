08:35

Sono aperte le scommesse. Se da una parte il caro prezzi ormai generalizzato potrebbe trasformarsi in un ostacolo nel replicare o addirittura migliorare i brillanti risultati del 2023, dall’altra la generale situazione di instabilità geopolitica che sta coinvolgendo l’area mediorientale - e non solo - potrebbe rivelarsi uno straordinario veicolo di traino per l’incoming tricolore.

Quel che è certo è che gli operatori intervistati nell’inchiesta di TTG Italia pubblicata oggi sul nuovo numero di TTG Magazine - disponible sulla digital edition - guardano con cauto ottimismo alla prossima stagione, puntando anche sui preziosi mesi di spalla che dovrebbero quest’anno contribuire a spalmare le prenotazioni in modo più equilibrato.







“Siamo ottimisti riguardo alle prospettive per l’estate e per il 2024 ci prefiggiamo una crescita minima dell’8-10% - spiega Chiara Gigliotti, general manager di Carrani Tours -. Tuttavia, tra gli elementi che contribuiscono a creare un contesto di instabilità ci sono le persistenti difficoltà legate alle tariffe aeree, che rimangono elevate”.



Una Pasqua anticipata

“La stagione si prospetta interessante - fa eco il ceo di Acampora Travel, Gino Acampora -, anche se l’inizio è un po’ lento, probabilmente a causa della Pasqua anticipata in calendario, che sta ritardando i progetti estivi”.



Questo dato tuttavia potrebbe favorire un allungamento della stagione: “L’anticipazione della Pasqua potrebbe non solo rendere più dinamico il mese di aprile, ma potenzialmente estendere l’interesse turistico fino a novembre, offrendo una stagione più ampia” aggiunge Gigliotti.



Un altro elemento che giocherà quest’anno a favore è il Giubileo del 2025 a Roma. “Prevediamo che l’evento avrà un impatto sulle decisioni dei turisti leisure, che potrebbero anticipare i loro viaggi al 2024 per evitare l’affollamento tipico degli anni giubilari” spiega Gigliotti.



