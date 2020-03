Irlanda, come celebrare San Patrizio restando a casa

13:32

Oggi, 17 marzo, è la tradizionale data dei festeggiamenti per San Patrizio, santo patrono dell’isola d’Irlanda. Prendendo spunto dalla tradizione, Turismo Irlandese ha pensato a cinque attività da svolgere senza uscire da casa, tutte ispirate alla ricca tradizione culturale e folcloristica del Paese.

Innanzitutto, nel giorno di San Patrizio, gli irlandesi indossano qualcosa di verde, il colore che richiama il paesaggio e che ha ispirato la definizione Isola di Smeraldo.

Passando alla cucina, si può provare a preparare qualche ricetta Irish 100 per cento, come lo stufato alla birra Guinness (o qualunque birra scura) o il pâté di salmone affumicato.



Da non dimentica poi i grandi classici della letteratura: l’Irlanda conta quattro scrittori Premi Nobel, William Butler Yeats, George Bernars Shaw, Samuel Beckett e Séamus Heaney. La festa di San Patrizio può offrire lo spunto per rileggere qualche grande classico, come ‘Gente di Dublino’. Anche la musica occupa una parte importante della tradizione dell’Isola; il 17 marzo è il giorno perfetto per ascoltare e riascoltare brani di musica tradizionale quale quella dei Clannad o i capolavori pop-rock degli U2, di Sinéad O’Connor, di Enya o di The Cranberries.



Infine, il 17 marzo, giorno che coincide con la morte di San Patrizio, è tradizione ripercorrere la vita del santo, ottimo modo anche per scoprirne i luoghi più importanti – in questo caso virtualmente -, dalla contea di Antrim, nell’attuale Irlanda del Nord, a quella di Down, Armagh, Mayo e Tipperary.