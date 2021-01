L’Argentina ricorda il suo idolo: via al Tour di Maradona

11:43

Parte dallo Stadio della Argentinos Junior, ribattezzato con il suo nome, il nuovo itinerario a Buenos Aires creato da Visit Argentina attorno all’immagine di una delle grandi leggende del calcio mondiale: Diego Armando Maradona.

Il viaggio nella capitale inizia dallo stadio dove debuttò come calciatore professionista a soli 15 anni per snodarsi tra le testimonianze della sua vita a partire dalla Casa Museo di Maradona, nel cuore del quartiere La Paternal.



Un percorso emozionale

Un percorso emozionale attraverso diverse aree della città che consente di vedere, ad esempio, i coloratissimi murales a lui dedicati che, oltre al quartiere La Paternal, decorano quelli di San Telmo, La Recoleta e La Boca. Tra le tappe la visita allo Stadio del Boca Juniors, conosciuto da tutti come La Bombonera, dove è possibile visitare il suo palco privato e il Museo de la Pasión Boquense, che ospita una sezione dedicata al calciatore e ai successi ottenuti con il Club.



Rientrano nel percorso anche la Basilica del Santissimo Sacramento, nella quale Maradona celebrò il suo primo matrimonio, e alcuni dei suoi ristoranti preferiti, tra cui anche delle pizzerie.