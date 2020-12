Alitalia riprende i voli sul Sud America: al via il Roma-San Paolo

09:16

Oggi Alitalia riprende i collegamenti con il Sud America, grazie al decollo del volo da Roma a San Paolo. I voli sull’area erano stati interrotti la scorsa primavera. Il piano proseguirò con il ritorno , dal 19 dicembre, del volo su Buenos Aires. Entrambi i voli, come riporta una nota del vettore, saranno operati una volta la settimana con il bireattore B777.

Il volo sul Brasile decollerà da Fiumicino ogni martedì alla 22:05 per arrivare a San Paolo alle 6:25 locali. Il volo di ritorno partirà invece il giovedì alle 16:05 per arrivare alle 7:15.



Il collegamento con l’Argentina partirà invece ogni sabato da Fiumicino alle 21:50 e arrivo alle 8; il decollo da Buenos Aires avverrà invece ogni lunedì alle 15 per arrivare a Roma alle 7:55.



I biglietti sono disponibili su tutti i canali di vendita della compagnia, comprese le agenzie di viaggi.