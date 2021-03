AlUla, l’aeroporto apre ai voli internazionali

17:29

Dall’inizio di marzo l’aeroporto di AlUla è abilitato a ricevere i voli internazionali. La General Authority of Civil Aviation dell’Arabia Saudita (Gaca) ha concesso l’approvazione in seguito ai miglioramenti dell’aeroporto effettuati dalla Royal Commission for AlUla (Rsu).

Pubblicità

La capacità annuale dello scalo è stata aumentata del 300%, da 100.000 a 400.000 passeggeri all’anno, su un’area complessiva di 2,4 milioni di metri quadri. I lavori hanno incluso l’espansione delle aree di parcheggio degli aerei a 49.000 metri quadri, consentendo di accogliere fino a 15 aeromobili commerciali contemporaneamente, l’introduzione di corridoi secondari per aeromobili per un totale di 110.000 metri quadri e un piazzale di servizio pari a 89.000 metri quadri.



Gli altri lavori

La Rcu ha lavorato anche sui servizi ai passeggeri. I lavori hanno incluso anche una Lounge Executive dotata delle tecnologie più avanzate e ispirata al paesaggio naturale di AlUla.



L’espansione dell’aeroporto è uno degli elementi chiave della strategia di Rcu per posizionare AlUla come destinazione di punta per il turismo culturale, storico e naturale, rendendola inoltre un importante centro logistico per l’Arabia Saudita nord-occidentale.



Questa strategia mira ad attrarre due milioni di visitatori l’anno ad AlUla.