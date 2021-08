Green Pass, esentati fino al 15 ottobre i cittadini di San Marino

10:34

Fino al 15 ottobre i residenti nella Repubblica di San Marino completamente vaccinati saranno esentati dalle disposizioni previste dal nuovo decreto Green Pass. Questo quanto disposto dal Governo Draghi per consentire la libera circolazione da e verso l’Italia.

Giorni fa l'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino aveva proclamato il raggiungimento dell’immunità di gregge. Immunizzazione raggiunta con la somministrazione del vaccino russo Sputnik, attualmente non approvato dall’Ema e quindi non riconosciuto dagli Stati europei per il rilascio della Certificazione verde.



Per ovviare al problema, che attualmente sta arrecando disagi anche a quanti si spostano quotidianamente tra Italia e San Marino per lavoro, l’Esecutivo ha fatto sapere che, si legge su SkyTg24, prossimamente sarà pubblicata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile con le indicazioni dell’Ema, l'Agenzia europea per i medicinali.