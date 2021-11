In Portogallo 5 itinerari di turismo sostenibile; parte il progetto Rout-e

12:36

L’Ente Turismo del Portogallo lancia il progetto Rout-e, un'iniziativa che mira a rafforzare la posizione del Paese come destinazione turistica sostenibile grazie alla collaborazione con Full Fixtures.

Il progetto consiste nella realizzazione di 5 itinerari sostenibili della durata di cinque giorni, percorsi su moto 100% elettriche ad alte prestazioni, con autonomia di circa 200 chilometri e vuole promuovere la mobilità sostenibile, il contatto con la natura, la gastronomia locale e i prodotti tipici di ogni regione, tra autenticità e responsabilità sociale.



Il Progetto Rout-e presenta e promuove uno dei modi più sostenibili per conoscere il Paese, percorrendo il territorio al di fuori dei consueti circuiti turistici, in maniera del tutto differente, fornendo un'esperienza di sensibilizzazione per un'offerta turistica più consapevole, che arricchisca culturalmente e promuova la riduzione dell'impronta ecologica ambientale.