Australia, fine delle restrizioni: il Paese apre i confini dal 21 febbraio

11:21

La data da segnare sul calendario è quella del 21 febbraio: da quel giorno, infatti, l’Australia riaprirà completamente i suoi confini ai turisti, a patto che siano vaccinati.

Il Paese mette dunque la parola fine a un lunghissimo periodo di restrizioni fra le più rigide al mondo: “Sono passati quasi due anni da quando abbiamo deciso di chiudere i confini - ha annunciato il primo minsitro Scott Morrison, secondo quanto riportato da tgcom24 - e ora l’Australia riaprirà le frontiere a tutti i titolari di visto dal 21 febbraio”.



Ricordando la progressiva apertura dei confini del Paese a partire da novembre dello scorso anno, Morrison ha sottolineato che permane comunque il divieto di ingresso per chi non abbia ricevuto almeno due dosi di vaccino. Resta, dunque, per i turisti l’obbligo di essere immunizzati: “Questa è la regola – sottolinea il primo ministro -. Tutti sono tenuti a rispettarla. Ed è molto importante che le persone capiscano questo requisito se vogliono venire in Australia”.