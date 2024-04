Giamaica, il Gruppo Sandals investe nelle suite

Continua l’evoluzione dell’offerta ricettiva del Gruppo Sandals, che in Giamaica ha investito nel restyling delle suite e nella creazione di nuove sistemazioni in alcuni dei Sandals Resorts e nel Beaches Negril, parte del brand Beaches Resorts.

Il Sandals Montego Bay, il primo resort all-inclusive del brand Sandals Resorts a essere inaugurato oltre 40 anni fa, oltre al Latitudes Overwater Bar, alla Over-the-Water Wedding Chapel e a un totale di 12 ristoranti, dispone oggi di sei nuove categorie di camere, di cui 3 Butler Suites fronte mare, al piano terra e al primo piano, e 3 Club Level Suites.

Le Garden Club Level Room with Outdoor Tranquility Soaking Tub, con vasca da bagno all’aperto, hanno un arredamento di ispirazione tradizionale e, all’esterno, un patio o balcone con Tranquility Soaking Tub e vista sui giardini tropicali. Dalle Beachfront Club Level Room with Balcony Tranquility Soaking Tub si ha invece una vista panoramica sul mare, mentre le Beachfront Swim-up Club Room Suite with Patio Tranquility Soaking Tub dispongono di piscina direttamente affacciata sulla spiaggia.

Le tre nuove Beachfront Butler Villa Suite, con balcone o patio e Tranquility Soaking Tub all’aperto, sono posizionate a piano terra o al primo piano, con servizio in camera h24 e servizio di maggiordomo.

Le novità del Sandals South Coast

Il Sandals South Coast a Whitehouse, sulla costa meridionale della Giamaica, propone ai suoi ospiti lo ‘Starlight Building’, recentemente rinnovato, con nuove swim-up suite. Inaugurate anche tre categorie di suite nel Longbeach Buoldings, di cui due Club Level e una Butler Elite, tutte fronte spiaggia.

Novità anche al Sandals Ochi Beach Resort, che fra i suoi servizi dispone già di un totale di 11 bar, incluso il primo speakeasy dei Caraibi, 16 ristoranti e green nel vicino Upton Estate Golf & Country Club. Qui sono state introdotte 4 nuove categorie di camere, in seguito ai recenti lavori di ristrutturazione del Butler Village. Tra queste le Villa with 4 One Bedroom Butler Suites and Private Pool, progettate per gruppi, con ampi spazi, un design contemporaneo, 4 suite ognuna dotata di una camera da letto con letto king-size, una propria area soggiorno, bagno con cabina doccia e un patio o balcone. Tutte le suite all’interno della villa hanno accesso a una piscina privata con sedie sdraio e ombrelloni, servizio in camera h24 e maggiordomo.

Le strutture di Negril

Anche al Sandals Negril Beach Resorts & Spa ci sono ora quattro nuove categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove; due appartengono alla tipologia Butler Suites e due al Club Level.

Infine al Beaches Negril sono ora disponibili 12 nuove suite, tutte con servizio maggiordomo: 6 Firesky Reserve Villa Four Bedroom Butler suites, situate sulla spiaggia all’estremità settentrionale del resort, che possono ospitare fino a 10 persone, e 6 Eventide Penthouse Collection suites, composte da sei suite con tre o quattro camere da letto ciascuna, che possono ospitare fino a 18 persone.