Volotea gioca d’anticipo e apre le vendite per i voli dell’estate del prossimo anno.

Vengono infatti inaugurate oggi le prenotazioni per l’offerta della primavera-estate 2026. Per la stagione, la low cost offre un network complessivo di 110 destinazioni in 18 Paesi europei tra cui Francia, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca e ovviamente Italia.

Grazie all’operazione, la fascia di pubblico che preferisce prenotare con largo anticipo può già scegliere i propri viaggi per i ponti di primavera del 2026 o per l’estate del prossimo anno.

I voli per il 2026, come riporta una nota della compagnia, sono già disponibili nelle agenzie di viaggi.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo il raggiungimento del traguardo degli 800mila iscritti per il programma fedeltà del vettore, Megavolotea. Il programma garantisce ai passeggeri una serie di vantaggi, che possono essere estesi fino a quattro accompagnatori per prenotazione. Tra i principali riduzioni sull’acquisto dei voli, imbarco prioritario e bagaglio registrato; la possibilità di portare gratuitamente in cabina un bagaglio a mano da 10 kg, oltre a riduzioni per la selezione del posto e sul bagaglio da stiva.