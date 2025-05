Aumenta il flusso di turisti cinesi che scelgono il nostro Paese in primavera. Questo quanto emerge dai dati di Alipay e delle altre app di pagamento partner di Alipay+ che, per il ponte del Primo Maggio, indicano un notevole incremento della spesa turistica in uscita dalla Cina, dato che si affianca a un altrettanto forte aumento della spesa in entrata nel Paese.

L’Italia compare nel novero delle principali destinazioni per i viaggiatori cinesi insieme a Francia, Canada, Hong Kong SAR, Giappone, Macao SAR, Corea del Sud, Thailandia, Malesia e Singapore. La Svizzera è, invece, il Paese che ha registrato la spesa media Alipay più alta per utente.

I turisti cinesi sono sempre più alla ricerca di esperienze locali personalizzate, rese possibili dalla rete globale di 100 milioni di merchant che utilizzano Alipay+. Proprio questo desiderio di viaggiare ‘like a local’ sta portando a un maggiore utilizzo dei trasporti locali, con un aumento delle transazioni Alipay del 53% rispetto all’anno precedente. Il trasporto pubblico è diventato così il servizio Alipay più utilizzato dai viaggiatori seguito, in Europa, dall’acquisto di biglietti ferroviari. L’utilizzo di autobus e metropolitane con Alipay è invece particolarmente diffuso a Hong Kong e Macao, dove i turisti sono già abituati a utilizzarlo per gli spostamenti quotidiani, mentre in Giappone aumenta l’utilizzo di bike-sharing in Giappone.

In aumento anche le richieste del servizio di rimborso fiscale in tempo reale di Alipay, che hanno registrato un più 33% del valore del rimborso per transazione, mentre il numero di richieste per l’offerta di sconto istantaneo di Alipay è salito del 46% rispetto alla festività di Capodanno.