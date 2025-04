Cina, soglia più bassa per lo shopping tax free

La Cina rivede le policy per lo shopping tax free, con l’obiettivo di incrementare la spesa dei turisti stranieri.

Il Paese, come afferma travelmole.com, abbasserà la soglia minima per il tax refund da parte dei viaggiatori in arrivo da oltreconfine. Il rimborso potrà essere richiesto spendendo 200 yen cinesi, pari a circa 24 euro, in un singolo negozio nello stesso giorno. Il limite precedente era di 500 yen. Inoltre è stato raddoppiata il limite per il rimborso delle tasse, che è salito così a 20mila yen (circa 2400 euro).

La modifica è stata annunciata direttamente dal Ministero del commercio e arriva dopo un’altro importante cambiamento, ovvero la possibilità per i turisti di ottenere il rimborso immediato in alcune città, invece di dover aspettare l’uscita dal Paese per ottenere l’importo.