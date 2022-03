Il Bahrein investe nel turismo, sul piatto oltre 10 miliardi di dollari

08:45

Ingenti investimenti nel turismo per il Bahrein. Rimosse tutte le restrizioni Covid e alla luce dei pochissimi contagi registrati, il piccolo regno del Golfo Persico ha messo sulla bilancia altri 80 milioni di dollari per accrescere la propria attrattività, dopo i 492 assicurati fra il 2020 e il 2021 secondo le stime dell’Intelligence Tourism Investment Report.

Durante la pandemia, inoltre, sono stati destinati più di 10 miliardi di dollari per progetti di miglioramento delle infrastrutture locali, fra cui oltre un miliardo per l’ammodernamento dell’aeroporto della capitale, Manama. Per Zayeb bin Rashid Al Sayyani, ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo, “il Bahrein punta a raggiungere una spesa turistica di 4,8 miliardi di euro entro i prossimi 5 anni, ma già quest’anno il ritorno potrebbe assestarsi sui 2.4 miliardi, il doppio del 2021”. A. C.