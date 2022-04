Grecia, i trend emergenti: la stagione del 'Greekend'

09:23

"Una "macchina turistica" imponente, che anche nei momenti più critici della pandemia non ha mai smesso di produrre numeri e di dare speranza al mercato. La Grecia si presenta puntuale all'appuntamento con la stagione estiva 2022 con una serie di frecce in più al proprio arco. I numeri parlano chiaro: "Nei nove mesi di gennaio-settembre 2021 - spiega il direttore per l'Italia dell'Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, Kyriaki Boulasidou (nella foto) - i ricavi turistici della Grecia hanno raggiunto il 55 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 (8,7 miliardi contro i 16 del 2019 e i 3,6 miliardi di euro del 2020), superando l'obiettivo del 50 per cento fissato dal Governo in primavera...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)