Disney Orlando si prepara a inaugurare 'Tron Lightcycle'

Tron Lightcycle / Run, una delle montagne russe più veloci di tutti i parchi a tema Disney, aprirà il 4 aprile al Magic Kingdom Park del Walt Disney World Resort a Orlando.

Le montagne russe sono ispirate a 'Tron'. Il film originale, è uscito nel 1982, con un sequel, 'Tron: Legacy', uscito nel 2010. La storia delle montagne russe riprende la vicenda proprio da dove si era interrotto il sequel.



"Gli ospiti saranno trasportati in griglia per una speciale gara Lightcycle – spiegano da Disney nell’intervento riportato da Travel Weekly -. L'obiettivo è quello di essere primi a correre attraverso otto Energy Gates e assicurarsi la vittoria”.



I veicoli da corsa sono stati modellati per assomigliare a Lightcycles, le motociclette che si vedono nei film.

L’attrazione sarà sperimentabile in anteprima dai titolari di pass annuali e da alcuni membri del Disney Vacation Club.