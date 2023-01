Ukinbound: torna il sereno sulle previsioni per il Regno Unito

13:53

La fiducia dell'incoming del Regno Unito torna ai livelli pre-pandemia. Lo afferma l'associazione Ukinbound, che ha segnalato comunque come gli elevati costi dell'energia e le questioni inerenti il personale potrebbero frenare la crescita per il 2023.

Come riporta travelmole.com Ukinbound ha realizzato un sondaggio tra le imprese del settore lo scorso dicembre, mostrando come le prenotazioni per ilprimo trimestre siano allo stesso livello o addirittura superiori al 2019 per metà degli operatori.



Inoltre quasi due terzi delle aziende si aspettano che i ricavi del primo trimestre e le prenotazioni del secondo trimestre segnino un incremnto.



Per quanto riguarda gli elementi che ostacolano la crescita, il 76% delle imprese ha segnalato il costo dell'energia.