Gran Bretagna: le previsioni per il 2023 parlano di oltre 35 milioni di arrivi

di Gaia Guarino

08:46

Il 2023 è appena iniziato ma la Gran Bretagna ha già fatto le sue previsioni per l'andamento turistico dei prossimi mesi. Secondo VisitBritain per quest'anno si stimano 35,1 milioni di visite internazionali in tutto il Regno Unito, un dato che rappresenta l'86% dei livelli del 2019 e un +18% rispetto a quanto registrato nel 2022.

Per quanto concerne la spesa dei turisti stranieri in arrivo nel Paese, si parla di 29,5 miliardi di sterline, cifra che - se confermata - sarebbe un record.



Per raggiungere gli obiettivi del 2023, a febbraio VisitBritain lancerà anche una nuova campagna di marketing così da incentivare le prenotazioni, invitando i visitatori a 'vedere le cose in modo diverso'. L'idea è promuovere la destinazione mostrandone il carattere dinamico, emozionante e inclusivo, in aggiunta a quelli che saranno i principali eventi in calendario, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III e l'Eurovision Song Contest entrambi a maggio.