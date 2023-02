14:24

"Una meta anche formato famiglia. Dopo l'ampia esposizione mediatica degli ultimi Campionati mondiali di calcio, svoltisi a dicembre nel piccolo stato arabo proteso nel Golfo Persico, la campagna 'Feel More in Qatar' valorizza nel 2023 esperienze emozionali per ogni tipologia di clientela. Obiettivo dichiarato della National Vision è infatti accogliere più di 6 milioni di visitatori entro il 2030 (rispetto ai 2,55 milioni della scorsa stagione), promuovendo sei aree tematiche affinché il turismo arrivi a generare il 12 per cento del Pil nazionale (rispetto al 7 attuale).

Si va quindi dalle vacanze attive ai trattamenti benessere, dai soggiorni balneari ai viaggi culturali, inclusi focus su luxury city breaks e fughe romantiche. "Il mercato italiano, al nono posto fra quelli internazionali con 15.882 arrivi registrati lo scorso giugno - ha reso noto Qatar Tourism - è al centro del nostro progetto di sviluppo, anche perché prima della pandemia risultava settimo con quasi 59mila arrivi all'attivo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)