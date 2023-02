Liverpool e l'opportunità Eurovision

16:35

Liverpool scommette sull'Eurovision non solo per le opportunità turistiche offerte dall'evento in sè ma anche per il rilancio della destinazione.

Attualmente la città inglese che ha dato i natali ai Beatles (e proprio per questo è legata a doppio filo con la musica) vede 40mila lavoratori del settore turistico.



Il sindaco di Liverpool, come riporta preferente.com vuole ora sfuttare l'occasione dell'Eurovision per 'lasciare un segno' sul mercato turistico per un città che è anche un importante polo produttivo.



Da ricordare che l'Eurovision tradizionalmente si tiene nel Paese che si è aggiudicato il premio nell'anno precedente; la vittoria nel 2022 era andata all'Ucraina, ma per ovvi motivi si è deciso di scegliere un'altra location.