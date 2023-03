Spagna, il 50° anniversario della morte di Picasso ispira la nuova campagna

16:24

Occhi puntati sul 50° anniversario dalla morte di Pablo Picasso. Con la nuova campagna ‘Vieni e trova la tua ispirazione’, al via da marzo su tutti i canali online e offline, la Spagna mette al centro dell’offerta turistica le cinque città maggiormente legate al fondatore del Cubismo: la natia Malaga, La Coruña dell’infanzia, Bilbao, oltre che Madrid e Barcellona. “Gli eventi celebrativi e i circuiti di visita aiuteranno a valorizzare i territori settentrionali del Paese - spiega Isabel Garaña, console aggiunto e direttrice dell'ente spagnolo del Turismo di Milano (nella foto) - una delle aree dove maggiormente sta volgendo l’interesse degli italiani, in cerca di prodotti di nicchia e affascinati dalle città secondarie della Spagna”.

Se il 90% dei circa 4 milioni di turisti italiani visita oggi la destinazione in modo individuale, la scoperta post-pandemica di viaggi a tema gastronomico, cicloturistico, open-air e luxury sta rendendo nuovamente strategico il ruolo orientativo del trade, focalizzato soprattutto sull’offerta balneare alle Canarie e alle Baleari. Obiettivo dell’ente, nel 2023, è infatti quello di completare il recupero dei 4,5 milioni di italiani in visita nel 2019, consolidando il turismo anche al di fuori dei grandi centri tornati già in attivo. A. C.