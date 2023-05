Svizzera: Montreux Riviera amplia l’offerta con il nuovo Chaplin’s World

19:30

Grazie al nuovo museo Chaplin’s World, l’unico al mondo interamente dedicato al famoso attore americano riparato in Svizzera durante il Maccartismo, la Montreux Riviera amplia ulteriormente la propria offerta turistica. “Nel corso del 2022 abbiamo registrato oltre 411mila arrivi italiani (+61,9%) - evidenzia Nicole Mermoud (nella foto), market manager Montruex Riviera - con un totale di ben 816mila pernottamenti, ma l’introduzione a dicembre di un nuovo treno sulla tratta Interlaken-Montreux permetterà di raggiungere numeri ancor maggiori quest’anno".

I turisti dall’Italia mostrano di apprezzare sempre più soggiorni "che abbinano esperienze gastronomiche come il Chocolate Train e degustazioni nei vigneti di Lavaux o durante i workshop presso il museo Alimentarium di Vevey”.



Tradizionalmente visitata durante i mercatini di Natale, Montreux sta diventando meta di crescenti gruppi di appassionati di musica (in virtù dei nuovi Freddie Mercury tours) e cinema. “A causa della pandemia il museo è stato scoperto dai t.o. italiani solo di recente - spiega Carolle Guy, account manager Chaplin’s World -, ma la ricostruzione di uno studio holliwoodiano al suo interno, unitamente alla disponibilità di un parco di 4 ettari, ne fa oggi una destinazione top per le famiglie”.