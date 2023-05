di Amina D'Addario

09:04

TTG Italia è stata premiata dall'Adutei come migliore testata trade. Il riconoscimento è stato conferito ieri nel corso di un evento promosso a Roma dall’associazione e preceduto da un workshop che ha visto i delegati presenti raccontare alla stampa le novità di ciascuna destinazione.

La presidente Adutei Giovanna Sainaghi ha confermato l’importanza di una collaborazione attiva tra gli enti del turismo e le testate di settore: “Siamo tutte destinazioni molto diverse, ma abbiamo tutte uno scopo che è quello di ispirare gli italiani e di spingere questo mercato, che ama il proprio Paese ma ama anche viaggiare, verso l’outgoing. Proprio per questo puntiamo molto sulle attività con i giornalisti, che sono da sempre il fulcro e l’essenza della nostra associazione”.



Oltre a TTG Italia sono stati premiati per la categoria tv RealLife Television, Enrico Marro de Il Sole 24 Ore Podcast per la sezione radio, Stefano Giantin de Il Piccolo e Andrea Battaglini de Il Sole 24 ore per i quotidiani, Giuliana Gandini di Dove per i periodici e per l’online, Irene Pila per la sezione digital.

Durante l’evento è stato ricordato il giornalista Corrado Ruggeri, volto noto del turismo scomparso pochi giorni va. Il marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Tailandese, Sandro Botticelli, ha sottolineato la volontà dell’associazione di istituire un premio stampa dedicato alla sua figura.