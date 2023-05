Argentina, Buenos Aires verso i numeri del pre-pandemia

13:58

I turisti high-spender trasformano l’offerta del turismo argentino. Per Maria Laura Pierini, promotion manager di Visit Buenos Aires (nella foto), “il costo dei voli di collegamento con la capitale tende oggi a selezionare un pubblico di alta fascia, nonostante i prezzi in Argentina risultino poi economici per gli europei”. “Questo permette di concedersi molte più esperienze nella capitale - ha evidenziato durante la serata organizzata presso El Porteño Darsena di Milano - partecipando ad esempio alle cooking class ‘The asado experience’ con giovani locali, a lezioni di equitazione nelle estancias attorno alla città o a corsi di polo, tanto da favorire un allungamento medio dei soggiorni dalle 2 alle 4 notti”.

Con circa 60mila turisti italiani, ottavo mercato internazionale, la capitale argentina ha recuperato quasi il 60% dei numeri pre-pandemici, ma fra gennaio e marzo 2023 la ripresa a livello nazionale è risultata ancora più consistente (70%).



Non è un caso che ad aprile il load factor dei voli di collegamento abbia raggiunto il 97%, permettendo a Ita Airways di recuperare il 108% (giornaliero da Roma) e a Aerolineas Argentinas il 45% (4 volte a settimana da Roma).



Fra le nuove tendenze di Buenos Aires, crescono gli street art tour, le visite ai laboratori artigianali dei giovani makers, ma anche pacchetti sportivi legati a maratona e Iron Man. A. C.