L'isola artificiale di Canua in arrivo in Costa Azzurra

16:50

Malgrado le polemiche degli scorsi mesi, l’isola artificiale di Canua, in Costa Azzurra, è diventata realtà.

Come riporta Ansa, l’isola artificiale ha lasciato il cantiere italiano dove è stata costruita per essere posizionata al largo di Mandelieu-la-Napoule.

L'isola di Canua è in realtà una piattaforma di 1.759 metri quadri trasportata su un trimarano a motore. Getterà l'ancora a 600 metri dalla costa e potrà ospitare fino a 350 persone all'interno di un ristorante, un lounge bar e una piscina d'acqua dolce. Al momento, però, la piattaforma si trova a La Seyne-sur-Mer, dove le autorità stanno effettuando i controlli di sicurezza.



La piattaforma è stata prodotta a La Spezia e nasce da un'idea del francese Marc Audineau e di Tony Philip, ex campione mondiale di windsurf originario delle isole Fiji, il quale aveva già costruito un'isola simile nel suo Paese che chiamata ‘Cloud 9’.



L'iniziativa è stata contestata da alcuni membri delle amministrazioni locali e dall'associazione Syllau, che ha denunciato i rischi per l'ambiente causati dall'opera. Renaud Muselier, il presidente del Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ha dichiarato: "Bisogna rifiutare questa aberrazione ecologica".