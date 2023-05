Hilton porta in Repubblica Dominicana l'all-inclusive di Curio Collection

15:55

Sarà inaugurato nel 2024 Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, la prima struttura all-inclusive del brand Curio Collection by Hilton in Repubblica Dominicana, a Miches.

Il gruppo ha appena firmato un management agreement con la società proprietaria Zemi Hotels & Resorts Srl, per un’operazione che consolida il suo ambizioso progetto di espansione quinquennale nella regione.



“Nei Caraibi - spiega Pablo Maturana, vicepresidente per lo sviluppo nei Caraibi e in America Latina di Hilton - abbiamo quasi 30 strutture già operative e altrettante sono in fase di sviluppo. Lavoriamo per raddoppiare il nostro portafoglio caraibico e quasi triplicare la nostra presenza nella Repubblica Dominicana”.



Come spiega TopHotelNews lo Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, avrà 502 camere e sarà situato a Nord di Punta Cana, nella città costiera di Miches, un’eco-destinazione famosa per la natura lussureggiante e per i suoi paesaggi mozzafiato, tra i più belli della Repubblica Dominicana.



L’hotel sarà caratterizzato da un design minimalista che trae ispirazione dalla costa e avrà sei edifici di quattro piani e 18 bungalow indipendenti sulla spiaggia, costruiti in legno e in pietra, perfettamente integrati nell’ambiente naturale e caratterizzati da uno stile boho-chic.



I servizi

Tra i servizi nove ristoranti e locali, una discoteca, un miniclub, diversi negozi, un complesso di piscine e un parco acquatico. Saranno presenti anche un fitness centre e una spa con dieci sale per i trattamenti, oltre ad ampi spazi per eventi. “Sarà una vera e propria destinazione a sé stante - sottolinea Jenna Hackett, brand leader di Curio Collection by Hilton - affacciata su 800 metri di spiaggia, con una gamma di opzioni di ristorazione e servizi molto curati. Un’esperienza all-inclusive d’alta gamma e unica nel suo genere, garantita dalla tipica ospitalità di Hilton”.