Dubai: operazione stopover con Emirates, incentivi per le agenzie

Obiettivo stopover con la nuova campagna di incentivazione rivolta alle agenzie di viaggi realizzata da Dubai Economy & Tourism in collaborazione con Emirates Dubai Experience.

Grazie a questa novità gli attori della distribuzione potranno creare e prenotare itinerari completamente personalizzati per i loro clienti, compresi soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze gastronomiche e di svago a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, attraverso il Dubai Experience Trade Portal di Emirates.



“Dal 12 giugno al 31 agosto – si legge in una nota -, gli agenti di viaggi che prenoteranno attraverso Dex uno stopover a Dubai di almeno 24 ore inclusivo di una notte in hotel potranno partecipare all’iniziativa e aggiudicarsi i voucher Amazon del valore di 20€. I buoni saranno assegnati per ogni Pnr con uno stopover a Dubai nel periodo dal 12 giugno fino al 31 dicembre 2023”.