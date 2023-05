Dubai sfiora il pareggio con il pre-pandemia: positivi i dati del primo trimestre

15:43

Dubai corre sulla strada della piena ripresa del turismo. I dati rilasciati dal Dubai’s Department of Economy and Tourism sottolineano come nel primo trimestre del 2023 la città abbia accolto 4,67 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022, che rappresentano il 98% dei livelli pre-pandemici.

Sul totale, sono stati 80.000 gli italiani che hanno visitato la città emiratina, pari ad un aumento del 4% rispetto al 2022. I Paesi del Ccg e dell'area Mena hanno contribuito al 29% dei volumi totali, consolidandosi come bacini principali di provenienza, a testimonianza dell’attrattiva della città per i viaggiatori dei mercati di prossimità. Mentre l'Europa occidentale ha rappresentato il 22% degli arrivi turistici, e l'Asia meridionale il 16% del totale delle visite internazionali, seguita dalla Csi e dall'Europa orientale che insieme hanno contribuito al 15%, dalle Americhe (7%), dall'Asia settentrionale e dal Sud-Est asiatico (6%), dall'Africa (4%) e dall'Australasia (1%).



Il settore alberghiero di Dubai nel primo trimestre del 2023 ha registrato una importante impennata nelle performance. L'occupazione media per il settore nel periodo gennaio-marzo è stata dell’83%, uno dei dati più alti a livello internazionale e quasi in linea con la percentuale di occupazione registrata nel primo trimestre del 2019, pari all’84%. Questo risultato è particolarmente degno di nota considerando un aumento del 26% dell'offerta di camere nel 2023 rispetto al 2019. L’offerta degli hotel di Dubai alla fine di marzo 2023 comprendeva 148.877 camere in 814 strutture alberghiere, rispetto alle 118.039 camere disponibili alla fine del 2019 in 717 strutture. I continui investimenti nazionali e internazionali nel settore hanno contribuito a incrementare ulteriormente la proposta alberghiera, registrando nel primo trimestre del 2023 un incremento del 6% del numero totale di hotel e camere rispetto allo stesso periodo del 2022.



Gli hotel hanno superato i livelli pre-pandemici in tutti i parametri chiave dell'hotellerie. Nei primi tre mesi dell'anno hanno complessivamente raggiunto il record di 10,98 milioni pernottamenti, con una crescita del 7% su base annua e un aumento del 27% rispetto al periodo pre-pandemia del primo trimestre 2019, che aveva registrato 8,63 milioni di pernottamenti.