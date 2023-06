L'associazione dei t.o. incoming dell'Ucraina entra in Ectaa

19:31

Un nuovo membro per Ectaa: fa il suo ingresso nella rete europea Aito, l'associazione che riunisce i tour operator incoming dell'Ucraina.

In una nota, la stessa Ectaa sottolinea che la guerra in Ucraina attualmente è concentrata soprattutto nella parte orientale ed evidenzia che le destinazioi al confine con la Russia sono sicure, come dimostra lo stesso incontro organizzato dall'associazione europea a Riga. "Ma la guerra ha un enorme impatto sui viaggi e sul turismo in Ucraina - prosegue la nota di Ectaa - e molti siti turistici e culturali vengono distrutti".



L'associazione, insieme ad Aito, ha avviato un confronto su come aiutare a ricostruire il settore nel Paese.



Frank Oostdam, presidente Ectaa, ha dichiarato: “Il settore del turismo può fungere da spina dorsale per la ripresa dell'Ucraina quando la guerra sarà finita. Siamo fiduciosi che questa partnership sarà preziosa per ricostruire un'industria dei viaggi e del turismo forte e resiliente in Ucraina".