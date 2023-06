Arabia Saudita: arriva il nuovo visto elettronico

15:54

L'Arabia Saudita lancia il nuovo visto elettronico istantaneo. La novità è disponibile per i viaggiatori di Regno Unito, Stati Uniti e dell'area Shengen.

Il sistema, come riporta travelmole.com, viene lanciato sull'onda della piattaforma Nusuk, il sistema digitale per i pellegrinaggi alla Mecca e a Medina.



Tra le novità recenti anche il visto Stopover, gratuito e disponibile per chi viaggia con voli Saudia e Flynas, valido fino a 96 ore.



L'obiettivo dell'Arabia Saudita è di attirare 100 milioni di visitatori entro il 2030 e le nuove politiche sui visti turistici rientrano nelle strategie per incrementare gli arrivi.