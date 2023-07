Bali: dal 2024 una tassa d'ingresso per i turisti da 10 dollari

09:47

Arriverà con il 2024 la tassa sul turismo che verrà applicata anche dall’isola di Bali in Indonesia. Una fee di ingresso da 10 dollari a testa che si applicherà indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Soggetti al pagamento, che avverrà per via elettronica, saranno sia gli stranieri sia i turisti indonesiani che vivono in altre parti dal Paese. Secondo quanto riportato da Preferente, il provvedimento non intaccherà in alcun modo la ripresa del settore, attualmente molto sostenuta. “Lo useremo per l'ambiente, la cultura e costruire infrastrutture migliori, per rendere il viaggio a Bali più confortevole e sicuro”, ha poi aggiunto.