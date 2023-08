Pokemon, onsen e sumo: 5 hotel a Tokyo dove vivere la cultura del luogo

17:30

Una notte nella camera dei Pokemon, una in una palestra di lottatori di sumo, una in una onsen urbana. Visitare Tokyo può riservare sorprese anche dal punto di vista dell’accoglienza.

L’ufficio del turismo della città racconta la possibilità di soggiornare immergendosi nella cultura del luogo attraverso 5 proposte diverse, tutte legate a un particolare aspetto del modo di vivere e di pensare del Giappone.



La cultura pop dei Pokemon si trova nelle camere dei MIMARU Tokyo, aparthotel diffusi in tutta la città. Tre di questi, il MIMARU Tokyo Ueno East, MIMARU Tokyo Ginza East e MIMARU Tokyo Hatchobori mettono a disposizione degli ospiti 5 stanze dedicate ai Pokemon, con un gigantesco Snorlax imbottito sul letto e stoviglie disegnate da Poké Ball.



L’arte del sumo è invece presente e viva al Sakura Tokyo Asakusa Yokozuna Hotel, struttura di 17 camere battezzate con i nomi dei campioni del passato, nata dalla ristrutturazione di un antico training center per atleti della lotta che in camera presenta i prodotti ufficiali della Japan Sumo Association.



Imperdibile per i gourmet è l’Albergo Tokito di sole 4 camere, inaugurato nell'aprile 2023. Questo auberge giapponese (locanda incentrata sulla ristorazione) eredita parte della tenuta storica e del giardino di un famoso ristorante classico. Tutte e quattro le camere sono dotate di bagni all'aperto con acqua che scorre direttamente da una sorgente termale naturale. L'anima dell'hotel è la sala da pranzo dove chef stellati Michelin creano nuovi stili di cucina giapponese che si addicono alla raffinatezza internazionale di Tokyo.



Sempre per chi ama il food and wine, interessante è il Shubou-Tamajiman, nella area di Tama, che offre 3 camere in stile giapponese e 28 letti capsule e permette le visite al birrificio Ishikawa, in funzione dal 1863, seminari di degustazione e corsi per produrre birra e sakè.



Esperienza a tutto relax invece nel Onsen Ryokan Yuen Shinjuku, hotel di 193 camere con l’atmosfera dei tradizionali ryokan ma in pieno centro città, a soli 20 minuti a piedi dalla stazione JR di Shinjuku o a 7 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Shinjuku-gyoemmae.