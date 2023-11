L'ex sindaco di Barcellona Jordi Hereu è il nuovo ministro spagnolo del Turismo

16:28

Il nuovo governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez avrà come ministro dell'Industria e del Turismo Jordi Hereu, ex sindaco di Barcellona.

Come riporta nexotur.com nell'agenda del ministro c'è la proposta dell'Ente spagnolo per il turismo di una legge nazionale sul settore e sulla promozione del comparto come settore strategico a livello europeo.



Hereu è stato sindaco di Barcellona tra il 2006 e il 2011 e durante il suo mandato ha promosso nuove politiche di mobilità urbana. Per assumere l'incarico, lascerà la presidenza dell'operatore di telecomunicazioni Hispasat.