08:03

Apple, Microsoft, Amazon, Google Samsung. Le prime posizioni della classifica dei brand più ricchi del mondo erano facilmente intuibili anche prima di scorrere la classifica Best Global Brands 2023 stilata da Interbrand.

Ma le delusioni, per il mondo del turismo, compaiono scorrendo tutte le 100 posizioni riprese da corriere.it. Il travel infatti praticamente non viene rappresentato, se non per un'eccezione: quella di Airbnb, che conquista anche qualche posizione rispetto all'anno scorso, salendo dalla 54esima alla 46esima.



Ma c'è una sorpresa in più: la piattaforma i prenotazione vince la palma assoluta di 'Best performer', ovvero del marchio che ha maggiormente incrementato il suo valore nel corso del 2023. Ben il 20% in più, secondo i calcoli.



Una questione di valore

Attenzione però: la classifica non riguarda la capacità di generare fatturato, ma semplicemente il valore del marchio in sé.



Alla luce di questo, è evidente come il settore del travel a livello mondiale non spicchi per 'richiamo' dei singoli brand. Il marchio forte sembra non essere la specialità del turismo, che infatti non compare nemmeno nella classifica per settori.



Automitive, retail e luxury dominano questo secondo ranking, ma del travel non c'è traccia.



Un elemento, questo, che forse meriterebbe attenzione da parte dei soggetti che operano in questo comparto.